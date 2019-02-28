Жители южноуральского села задыхаются от выросшего в 10 метрах от их домов производства

Общественники попросили областную прокуратуру проверить вредное производство рядом со школой в Уйском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественникам поступают десятки обращений жителей Уйского района на действия руководства и собственников ООО ПКП «ГидроМехСервис».

По словам южноуральцев, предприятие организовало на территории села Ларино литейное производство, и теперь его жители задыхаются от удушливого запаха.

Выбор места для строительства возмутил общественников: цех расположен в 10 метрах от жилых построек с южной стороны. На расстоянии 90 метров от производства находятся места массового скопления людей – церковь, хоккейная коробка, на расстоянии 200 метров от предприятия располагаются общеобразовательная школа и жилые дома с северной стороны. С восточной стороны на расстоянии менее 50 метров протекает река Кулахты, а также находится источник снабжения питьевой водой (водонапорная башня).

«Отравляющий запах может образоваться при заливке форм металлом с использованием фенолоформальдегидной смолы. Это вещество опасно для здоровья и жизни: у жителей села открывается рвота, появляются признаки удушья, дети заболевают легочными заболеваниями. У многих жителей села погибли пчелы, испорчен урожай в огородах», – рассказывает общественник Виталий Вороной.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека провела проверку на предприятии, по итогам ими был сделан вывод, что технология производства не предполагает возможности залповых и аварийных выбросов. Однако, по словам жителей села, на время проверки цех приостановил свою работу, но потом негативное воздействие резко усилилось, и дышать в поселке стало невозможно.

«Полагаем, что целью проверки должны являться факты распространения удушливого запаха, вредных веществ и негативного воздействия на экосистему, а не установление наличия в проекте предприятия возможностей для отравления окружающей среды», – подчеркнул Вороной.

«Запах распространяется на большие расстояния, а наиболее высокая его концентрация формируется вдоль питьевого источника, реки Кулахты. В зону риска попадает местная общеобразовательная школа: дети, которые выходят на прогулку, вынуждены дышать отравляющими веществами. Овощи, которые выращивают на пришкольном участке для школьной столовой, впитывают эти вещества, впоследствии попадающие в организм детей», – возмущаются представители общественной организации.

Активисты движения подчеркивают, что технологические процессы изготовления отливок характеризуются большим числом операций, при выполнении которых выделяются пыль, аэрозоли и газы. В воздушной среде литейных цехов, кроме пыли, в больших количествах находятся оксиды углерода, углекислый и сернистый газы, азот и его окислы, водород, аэрозоли, насыщенные оксидами железа и марганца, пары углеводородов и др. Источниками загрязнений являются плавильные агрегаты, печи термической обработки, сушила для форм, стержней и ковшей и т.п.

На основании выявленных фактов общественники обратились в областную прокуратуру с просьбой организовать проверку деятельности вышеуказанного предприятия на предмет нарушений экологического законодательства и действующих санитарных норм, а также законности размещения производства в непосредственной близости от населенного пункта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.02.19

Российское государство не выполняет обязательства перед гражданами – результаты исследования. / Южноуральцы забили до смерти приятеля, запрещавшего им курить. / В Сатке мастер отправится в колонию за гибель рабочего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»