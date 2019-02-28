Жительница Магнитогорска попала в больницу, выпав из маршрутки на ходу

Пассажирка магнитогорской маршрутки получила серьезные травмы, выпав из автобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 27 февраля на проспекте Карла Маркса. О нем рассказала в соцсетях дочь пострадавшей в надежде найти очевидцев происшествия.

«Мама в больнице, с серьезным переломом затылочной части, и рядом сопутствующих травм. И кто виноват, мне не важно, важно, чтобы с мамой все было в порядке. Но вопросы все же возникают к водителю: как можно ехать с незакрытой дверью?", – написала жительница Магнитогорска.

Впрочем, вопросы у участников сообщества появились и к самой пострадавшей горожанке. Магнитогорцы напомнили, что в большинстве маршруток проезд стоя запрещен. Однако, к сожалению, этот запрет игнорируют не только водители автобусов (в погоне за выручкой), но и сами пассажиры, торопящиеся доехать до нужного им места. При этом рискуя оказаться совсем не там, куда так спешили.

Правда, по словам горожанки, водитель маршрутки, в которой пострадала ее мать, уверяет: он может перевозить стоячих пассажиров, так как в салоне размещены поручни. Правда, поручень не спас женщину от падения. «Ехала стоя, держалась за поручни, и чтобы оплатить проезд, вынуждена была не держаться за поручни, в это время, во время движения, дверь открылась, и она выпала», – рассказала дочь пострадавшей.

Впрочем, в одном согласились почти все участники дискуссии: водителя необходимо привлечь к ответственности. Ведь он, по меньшей мере, не проконтролировал, чтобы двери во время движения были закрыты. К тому же далеко не все приняли на веру, что проезд стоячих пассажиров в его маршрутке был разрешен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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