В Челябинской области высокопоставленные чиновники задержаны за взятки

Двух чиновников администрации Троицкого района задержали за взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовные дела возбуждены в отношении начальника управления ЖКХ администрации Троицкого района Антона Гука и начальника планово-технического отдела этого же управления Галины Семкиной, подозреваемых в получении взятки.

«По данным следствия, в прошлом году Гук при посредничестве Семкиной получил взятку от представителя коммерческой организации в сумме 75 тысяч рублей за способствование в получении положительного экспертного заключения по дорожным работам, выполненным без устранения выявленных ранее недостатков. Семкина получила взятку от представителя заинтересованной организации в сумме 13 тысяч рублей за заключение муниципального договора на выполнение строительных и ремонтных работ по завышенной цене», – рассказали в силовом ведомстве.

Преступления выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. В настоящее время следователем СКР проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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