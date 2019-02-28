Челябинский троллейбус №5 вернется на маршрут и добавит остановок

В Челябинске восстановят привычный маршрут троллейбуса №5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 марта троллейбусный маршрут №5 «Железнодорожный вокзал – АМЗ» возобновляет движение по улице Тимирязева.

Напомним, схема проезда троллейбуса №5 изменилась в ноябре минувшего года: маршрут пустили по улице Свободы с заездом на проспект Ленина. В ООО «ЧелябГЭТ» рассказали тогда, что это временная мера и вызвана она желанием увеличить пассажиропоток. Впрочем, горожане с самого начала выразили сомнения в целесообразности эксперимента. «Мало того, что увеличивается плечо! Так еще и пробки на Ленина в часы пик от «Детского мира» к площади Революции. А на Тимирязева выделенка!» – напомнил один из челябинцев.

Теперь маршрут вернут на прежнюю траекторию, а вместе с ним и восстановят его остановку у кинотеатра Пушкина. Более того, на улице Тимирязева появится еще одна остановка – «Театральная площадь» напротив театра драмы и рядом с мэрией города. Пока остановка будет организована лишь по направлению движения в сторону АМЗ, однако в транспортном предприятии уже прорабатывают варианты сделать такую же остановку и в противоположном направлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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