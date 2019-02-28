В мэрии Миасса рухнула стена

На входе в миасскую администрацию рухнула штукатурка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гигантский слой штукатурки едва не задел заходившего в этот момент в здание мэрии горожанина. Некоторое время обломки стены лежали прямо под ногами всех, кто проходил в здание, где расположились власти.

Произошедшее нашло живой отклик в социальных сетях. «В Миасском ГОКе еще не начали взрывать, а администрация уже рушится...", – прокомментировал опубликованные фотографии разрушений один из жителей города.

«Даже само здание на упокой идет от наших депутатов и мэра», – иронизирует другой горожанин. «Не велика беда... Не хуже, чем в больницах..." – отметила еще одна участница обсуждения.

Но оказались среди участников интернет-сообщества и более подозрительные люди. «Это акция по выкачке денег из бюджета!!! – проницательно возмутился один из них. – Подымают резонанс через СМИ, потом пишут письмо губернатору о выделении денежных средств на ремонт! 5% от выделенной суммы уходит на косметический ремонт, а остальные – по карманам».

Челябинск, Виктор Елисеев

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