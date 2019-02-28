В Челябинске маршрутка врезалась во внедорожник

В Челябинске маршрутное такси врезалось во внедорожник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около 16 часов на перекрестке Свердловского проспекта и съезда в промышленную зону возле автоцентра Hyundai.

Land Rover двигался в сторону ЧМЗ и остановился на красный сигнал светофора. Водитель микроавтобуса Ford, следовавший за внедорожником, не выдержал дистанцию и не рассчитал тормозной путь – в результате врезался во впереди стоящую машину.

Информации о пострадавших пока нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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