Дело матери челябинского депутата, обвинявшейся в вымогательстве, снова закрыли

Уголовное дело в отношении матери депутата челябинского райсовета, обвинявшейся в вымогательстве, прекратили во второй раз.

Напомним, странная история о фактическом похищении и вымогательстве стала известна в декабре 2017 года, когда мать депутата совета депутатов Металлургического района объявили в федеральный розыск.

А началось все еще в 2012 году. Именно тогда строительную компании ее сына «кинули» на 20 миллионов рублей два мошенника. Аферисты пообещали решить вопрос с разрешением на строительство многоэтажек в поселке Новосинеглазово. Рассказали о знакомствах в администрации губернатора, едва ли не на уровне его замов. И оценили все затраты в 20 миллионов рублей. Деньги взяли и скрылись с ними. В 2013 году их осудили за мошенничество.

Но еще до этого мать решила вернуть деньги своими методами. Пригласила одного из мужчин с его женой в кафе на разговор, объяснив, что знает, где их сын, скрывшийся, якобы, по словам родителей, с теми самыми 20 миллионами. Но вместо разговоров о детях повела беседу о пропавших деньгах. При этом, как рассказала потом следователю одна из приглашенных, за диспутом внимательно следили два молодых человека внушительного вида.

После вводной беседы обиженная родительница, якобы, пригласила собеседников проехаться до своего коттеджа. И там они гостили следующие несколько дней. Пока не переписали на гостеприимную хозяйку две квартиры в Челябинске. Но это все со слов приглашенных – сама мама депутата эту версию категорически отрицала, а переуступку квартир объяснила тем, что купила их у челябинцев, которым очень нужны были деньги.

По итогам проверки в возбуждении уголовного дела о вымогательстве было отказано. Но по настоянию прокуратуры дело все-таки возбудили. Расследовали его ни шатко, ни валко. В публичную плоскость оно попало лишь в декабре 2017 года, когда его фигурантка не вернулась вовремя с лечения из Израиля. После чего о расследовании вновь забыли.

Однако теперь, как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», уголовное дело прекращено – за отсутствием состава преступления. Адвокат пострадавшей стороны с таким развитием не согласен, намереваясь опротестовать решение, как только получит официальную бумагу.

Челябинск, Февраль 28 (Новый День, Виктор Елисеев) – Уголовное дело в отношении матери депутата челябинского райсовета, обвинявшейся в вымогательстве, прекратили во второй раз.

Напомним, странная история о фактическом похищении и вымогательстве стала известна в декабре 2017 года, когда мать депутата совета депутатов Металлургического района объявили в федеральный розыск.

А началось все еще в 2012 году. Именно тогда строительную компании ее сына «кинули» на 20 миллионов рублей два мошенника. Аферисты пообещали решить вопрос с разрешением на строительство многоэтажек в поселке Новосинеглазово. Рассказали о знакомствах в администрации губернатора, едва ли не на уровне его замов. И оценили все затраты в 20 миллионов рублей. Деньги взяли и скрылись с ними. В 2013 году их осудили за мошенничество.

Но еще до этого мать решила вернуть деньги своими методами. Пригласила одного из мужчин с его женой в кафе на разговор, объяснив, что знает, где их сын, скрывшийся, якобы, по словам родителей, с теми самыми 20 миллионами. Но вместо разговоров о детях повела беседу о пропавших деньгах. При этом, как рассказала потом следователю одна из приглашенных, за диспутом внимательно следили два молодых человека внушительного вида.

После вводной беседы обиженная родительница, якобы, пригласила собеседников проехаться до своего коттеджа. И там они гостили следующие несколько дней. Пока не переписали на гостеприимную хозяйку две квартиры в Челябинске. Но это все со слов приглашенных – сама мама депутата эту версию категорически отрицала, а переуступку квартир объяснила тем, что купила их у челябинцев, которым очень нужны были деньги.

По итогам проверки в возбуждении уголовного дела о вымогательстве было отказано. Но по настоянию прокуратуры дело все-таки возбудили. Расследовали его ни шатко, ни валко. В публичную плоскость оно попало лишь в декабре 2017 года, когда его фигурантка не вернулась вовремя с лечения из Израиля. После чего о расследовании вновь забыли.

Однако на днях стало известно, что уголовное дело прекращено – за отсутствием состава преступления. Адвокат пострадавшей стороны с таким развитием не согласен, намереваясь опротестовать решение, как только получит официальную бумагу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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