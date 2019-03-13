Прокуратура обжаловала приговор экс-главе администрации Челябинска Сергею Давыдову.

Как уже сообщал «Новый День», Давыдова задержали 29 сентября 2017 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2012 по 2015 годы чиновник похитил не менее 340 миллионов рублей со счетов муниципального предприятия, занимающегося поставками тепловой энергии. Экс-чиновник пошел на сотрудничество со следствием и признал свою причастность к преступным схемам, после чего его выпустили из СИЗО, а сумма ущерба в ходе расследования снизилась до 11 миллионов рублей, который Давыдов возместил.

Исходя из этого, представители следствия ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Суд просьбу удовлетворил и назначил бывшему сити-менеджеру штраф в размере 40 тысяч рублей. Сегодня, 13 марта, прокуратура направила в Челябинский областной суд апелляционное представление об отмене вердикта «в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенным нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона».

Челябинск, Павел Зварзин

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