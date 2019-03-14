Челябинские дорожники отчитались об уборке улиц.

«К полудню 14 марта очищены дорога на аэропорт, улицы Морская, Бажова, Горького, Ловина, Машиностроителей, Свердловский проспект и Свердловский тракт (оба направления), Героев Танкограда, Механическая, Комсомольский проспект, Молодогвардейцев, Солнечная, Чичерина, Молдавская, Каслинская, Краснознамённая, Косарева, Цинковая, Островского, Красного Урала, Пионерская, Чайковского, Куйбышева, Мастеровая, Хлебозаводская, Шоссе Металлургов, Сталеваров, Черкасская, Северный Луч, 2-я Павелецкая, Лазурная, Кишиневская.

Проведены работы на проезжей части улиц 1-й Пятилетки, Комарова, Новороссийской, Блюхера от Салтыкова до Кузнецова, Уфимского тракта от Кузнецова до п. ГАИ (оба направления), Блюхера от Кузнецова до Салтыкова, Воровского от Салтыкова до Доватора, Доватора от Воровского до путепровода Челябинск-Главный (оба направления), Воровского от Доватора до проспекта Ленина и обратно до Свердловского пр-та, Краснознамённой, Новомеханической.

Обработаны противогололедной смесью развязка у Новосинеглазово, улицы Челябинская, Морозова, 13-я улица, а/д на Исаково, Новороссийская, Чистопольская, а/д на Сухомесово, Чайковского, Новомеханическая, Островского, Куйбышева, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, Чичерина, Солнечная Копейское шоссе, развязка КБС – а/д «Меридиан», Новороссийская.

При необходимости техника будет проходить маршруты повторно», – рассказал вице-мэр Алейников, добавив, что в течение дня на обочинах будут формировать снежные валы, а основной вывоз снега начнется ночью.

Челябинск, Павел Зварзин

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