Как избавиться от стресса: формула пацифиста, сделавшего ядерную бомбу

Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна. Культуролог Марина Краенко решила в честь столь солидного юбилея не останавливаться на заслугах гения перед наукой, а поговорить о том, как он умудрился стать героем массовой культуры.

«Как и вы, и даже многие школьники (с хорошей успеваемостью) я знаю, что Эйнштейн – один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель – гуманист.

Родился и получил политехническое образование в Германии, затем почти два десятилетия жил и работал в Швейцарии, затем – снова на родине, откуда уехал при нацистах. Последние два десятилетия провёл в США. Он был почётным доктором 20 ведущих университетов мира, членом многих Академий наук, в том числе «иностранный почётный член АН СССР» (с 1926 го года). Автор 300 научных работ по физике, 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики и пр. Разработал Специальную теорию относительности (1905), а в её рамках – закон взаимосвязи массы и энергии: E=mс2, Общую теорию относительности (1907-1916), Квантовую теорию фотоэффекта, Квантовую теорию теплоёмкости, Квантовую статистику Бозе – Эйнштейна, Статистическую теорию броуновского движения, заложившую основы теории флуктуаций, Теорию индуцированного излучения, Теорию рассеяния света на термодинамических флуктуациях в среде. Предсказал гравитационные волны и «квантовую телепортацию», предсказал и измерил гиромагнитный эффект Эйнштейна – де Хааза. Работал над проблемами космологии и единой теории поля. Один из создателей атомной бомбы, активный пацифист, выступавший, кроме всего прочего, против применения ядерного оружия.

Эйнштейну принадлежит решающая роль в популяризации и введении в научный оборот новых физических концепций и теорий. В первую очередь это относится к пересмотру понимания физической сущности пространства и времени и к построению новой теории гравитации, расширившую ньютоновскую.

Эйнштейн, вместе с Планком, заложил основы квантовой теории.

Все его теории и концепции, многократно подтвержденные эмпирическим путем, собственно, и составляют фундаментальные основы современной физики.

Но сегодня мне хотелось бы поговорить не об этом, а о феномене Эйнштейна как мировой скрепы здравомыслия и интеллектуального плюрализма, что ли.

Пожалуй, несмотря на строгую область своих профессиональных интересов, этот ученый (единственным в мировой истории) стал персонажем массовой культуры. Об Эйнштейне рассказывают анекдоты, его изображения появляются на майках и постерах, как изображения Че Гевары, Джоконды или Карла Маркса. Его громоздкое имя – символ свободного полета мысли и научной незашоренности.

Почему именно Альберт Эйнштейн, а не Исаак Ньютон? Или кто-то иной – Капица, Ландау, Бор, Резерфорд, «короли физики» Максвелл с Фарадей? Почему не старик Дарвин, наконец?!

Во-первых, это связано с тем, что Эйнштейн подвел под точные науки этакую фундаментальную физическую базу, культурный, этический принцип которой гуманитариям был известен уже давно: все в этом мире относительно. Поскольку эту идею легко объяснить (на примитивном языке поверхностного уровня, не научного, а так сказать, дилетантского), она стала приятно понятна массам, подхвачена ими и разобрана, извините за повтор, на массу анекдотов.

Во-вторых, поп-фигурой Эйнштейна сделала Америка. Очень может быть, что, не переплыви Альберт Германович в Штаты – остался бы академическим светочем и гением, не больше. Но в Америке давно умеют делать звезд из кого угодно, необязательно ученый ты, политик, актер или террорист номер один. Американцы и из Ньютона сделали бы поп-звезду, родись он в прошлом или нынешнем веке, даже если бы он и не высунул так артистично язык, как это раз сделал Эйнштейн.

Впрочем, таким простеньким набором версий – объяснимость на разных уровнях его теории относительности, удачная веселая фотка, попадание в зрачок мирового шоу-бизнеса – «всенародную» популярность Эйнштейна объяснить не получится. Как и его самую известную в обывательской среде Теорию Относительности.

Не случайно самый популярный снимок Эйнштейна с высунутым языком. Язык о том и говорит, что все вроде бы понятно – все относительно, однако попробуй хоть чуть-чуть разобраться в сути его теории! Это доступно только единицам во всем мире.

Остальные еще со школы знают (и в этом уверены по сию пору), что параллельные прямые не пересекаются, а средство Макропулоса – выдумка Чапека, и за вечной молодостью нужно обращаться к «докторам Лекторам» от косметологии. Даже экспериментально Теорию Относительности Эйнштейна проще продемонстрировать, чем объяснить все нюансы такой многоаспектной штуки, как гравитация.

Демонстрацией же общего посыла: гравитация изменяет параметры материального мира и замедляет время, могут стать совсем простые опыты. По арбузу, допустим, начиная с его «линии экватора» вверх параллельно ползут две божьих коровки. Согласно аксиоме из учебника геометрии для 7 класса МОУ (ненавижу эту суррогатную замену старой доброй «школы») – божьи коровки никогда не встретятся. А вы своими глазами увидите, как коккинелльки обнимутся на макушке арбуза. Что же касается времени – попробуйте представить себя Эйнштейном (в предварительном приближении к гению) и объяснить всю научную цепочку того уже неоспоримого факта, что если вы будете жить на уровне моря, то постареете медленнее, чем собратья по планете с других уровней. Или почему время на экваторе теоретически должно «бежать» быстрее, чем на полюсах, а на практике – все тянется одинаково, по причине движения земли и ее расширения – процесса, который нивелирует разницу в беге времени, то есть «по вине» все той же гравитации.

Если вас увлечет идея поставить Теорию Относительности на службу себе любимым (и позволяет образование) можете даже подключиться к группе английских ученых, которые пока безуспешно, но очень настойчиво разрабатывают приложение к смартфону, что должно будет обеспечить максимально комфортный гравитационный режим его владельцам.

Однако, возвращаясь к феномену Эйнштейна как любимца массовой культуры, замечу, что важна не только мифология, окружающая такие личности. Альберт и К, кроме всего прочего занятного и привлекательного, должны оставаться актуальными, так сказать, невзирая на время. Кому ж, как не Эйнштейну, время должно было оказаться подвластно. Но это все, так сказать, «шутки юмора». Живыми остаются на протяжении эпох немногие. Например, Клеопатра. Женщина, управлявшая в мужском мире самыми влиятельными мужами самой крутой Империи. У нее последовательниц и сегодня – миллионы миллионов – от Насти Рыбки до Мелании Трамп. Общество абы кого своими героями не «назначает». Почему Наполеон так долго в зоне актуальности? Потому что незнатный артиллерийский капрал, «маленький человек» стал великим. И комплекс его имени до сих пор обуревает «маленьких» людей с большими амбициями. Хотя история этого Буонапарта кончилась давным-давно.

Актуальность же Эйнштейна – не только формулирование «относительности» Божьего мира. Важно, что он был причастен к изобретению атомной бомбы. Это ключевой момент его присутствия в современном мире на уровне мема. Да, причастны были и Роберт Оппенгеймер, и Эдвард Теллер, и Андрей Сахаров, и Игорь Курчатов, и много еще кто. Однако в анекдот вошёл Эйнштейн, а не кто-нибудь другой. Потому что Эйнштейн был великим ученым и до атомной бомбы. Более того, он бы единственной академической знаменитостью, участвовавшей в создании атомной бомбы. Остальные в основном благодаря этой бомбе и стали известными и выдающимися, а Эйнштейн приложил руку.

И вот этот знаменитый физик, оригинальный мыслитель с нелепой внешностью «рассеянного профессора», лохматый и усатый, вдруг (привет от Достоевского с этим его, только на первый взгляд навязчивым «вдруг») связан с самым страшным оружием за всю человеческую историю. Именно, эта, образно говоря, разность потенциалов и сделала Альберта Эйнштейна поп-героем. Что же касается, казалось бы, лежащей на виду аналогии между популярностью и революционностью Эйнштейна (как ученого) наряду с другими его «коллегами» – Че Геварой или Марксом, напрямую связанными с теоретическим или практическим переустройством мира, то это и так, и не так.

С Эйнштейном – настоящим представителем знака Рыбы – все очень и очень относительно. Именно поэтому обществу, которое не само старается приподняться до кумиров и героев, а их «опустить» на свой уровень, с Эйнштейном почти не удалось проделать подобное. В этом конкретном случае на Эйнштейна сработали его знаменитый здравый смысл и нескандальный веселый нрав. Почти все истории о нем – подлинные: то есть, и реальные события, и остроты ученого переросли в анекдоты. Потому и мы так дружелюбны: гений – да, великий ученый. Но простой, временами смешной и даже нелепый, невежественный, как мы. Почти как мы, потому что Альберт Эйнштейн – гений.

Вот, к примеру, два симпатичных анекдота про юбиляра:

Одна американская журналистка – мисс Томпсон – интервьюировала Эйнштейна.

– Какая разница между временем и вечностью? – спросила она.

– Милое дитя, – добродушно ответил Эйнштейн, – если бы у меня было время, чтобы объяснить вам эту разницу, то прошла бы вечность, прежде чем вы бы ее поняли…

***

Другой журналист, держа в руках записную книжку и карандаш, спросил Эйнштейна:

– Есть ли у вас блокнот или записная книжка, куда вы записываете свои великие мысли?"

Эйнштейн посмотрел на него и сказал:

– Молодой человек! По-настоящему великие мысли приходят в голову так редко, что их нетрудно и запомнить.

Впрочем, как уж оговаривалось, не все устоявшиеся мемы об Эйнштейне – правда. Кое- где человечество уж слишком сильно приспустило или, напротив, приукрасило рассказы об ученом. Это не мешает их популярности, но совершено не соответствует действительности. Вот лишь несколько «блошек», пойманных в апокрифах об АЭ.

Спросите кого-нибудь (не физика-академика, конечно), за что Альберт Эйнштейн получил в 1922-м году Нобелевскую премию. Скорее всего, вам ответят, что за создание Теории относительности. На самом же деле, это совсем не так. Нобелевская премия Эйнштейну была присуждена за 1921 год (это давали в 22-м) за открытие законов фотоэффекта (и подтверждение этим квантовой теории Макса Планка). До этого Альберт Эйнштейн трижды выдвигался на Нобелевскую премию (и именно за теорию относительности) – в 1910, 1911 и 1915 годах. Но членам Нобелевского комитета работы Эйнштейна казались настолько революционными, что они не решались их признать.

Лучше всего это видно из письма Эйнштейну секретаря Шведской академии наук Кристофера Ауривиллиуса от 10 ноября 1922 года: "Как я уже сообщил Вам телеграммой, Королевская академия наук на своем вчерашнем заседании приняла решение присудить Вам премию по физике за прошедший год, отмечая тем самым Ваши работы по теоретической физике, в частности открытие закона фотоэлектрического эффекта, не учитывая при этом Ваши работы по теории относительности и теории гравитации, которые будут оценены после их подтверждения в будущем".

Среди современных школьников-двоечников (из лентяев, не лишенных интеллектуальных способностей, иначе бы они даже имени физика не знали) и среди поколений их предшественников давно ходит байка о том, что Эйнштейн плохо учился в школе и даже провалился на экзаменах по математике и физике. Видимо, это служит им утешением. И зря.

Оценки Эйнштейна как по математике, так и по физике – выше всяких похвал. Другое дело, что он нетерпимо относился к палочной дисциплине, царившей в Мюнхенской гимназии (сегодня носит его имя). По словам Эйнштейна, преподаватели младших классов по манере поведения напоминали ему фельдфебелей, а старших – лейтенантов. Преподаватели его тоже не особенно любили, поскольку поведение АЭ ставило под сомнение саму систему образования. Плохим называли поведение Эйнштейна. А не его учебу. Аттестат же Альберта Эйнштейна, полученный им в швейцарской школе в Арау в 1879 году, в котором оценки выставлены по 6-балльной шкале, свидетельствует: по алгебре, геометрии и физике у будущего гения высшие баллы, по остальным дисциплинам – бодрые «пятерки» и парочка меланхоличных «четверок», а «тройка» лишь по французскому языку.

Еще одна нетленка связана с одаренностью Эйнштейна, как скрипача. Увы. Известна вот какая история. Альберт Эйнштейн и композитор Ганс Эйслер как-то оказались в одной компании. Хозяева решили «сделать вечер» и попросили Эйнштейна сыграть вместе с Эйслером. Композитор согласился, Эйнштейн тоже настроил свою скрипку, но... ничего из этого не получилось. Сколько раз Эйслер не начинал играть вступление, Эйнштейн никак не мог попасть в такт. Наконец, раздраженный Эйслер встал из-за рояля и сказал: «Я не понимаю, почему весь мир считает великим человека, не умеющего считать до трёх!"

Справедливости ради, нужно отметить и то, что правдивых историй сохранилось много больше. О рассеянности, об аскетизме ученого. Об его ироничном отношении к славе. О нетерпимости к недалеким коллегам. Мне ужасно нравится его мизантропический афоризм, очень актуальный по нынешним временам, который сам Эйнштейн впоследствии объяснял «разлитием желчи» (у ученого и вправду с молодости были проблемы с печенью – результат голодного периода в самом начале ученой карьеры): «Основная причина стрессов – ежедневный контакт с идиотами».

Челябинск, Марина Краенко

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