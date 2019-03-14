Самые крутые слухи недели: астенический синдром

Дежавю

Говорят, социологи (и челябинские в том числе) не ожидали, что результаты замеров общественного настроения в новом 19-м году окажутся зеркальным отражением ситуации в обществе времен послебрежневской поры и горбачевской перестройки. Если еще полгода назад преобладала агрессия, вызванная политикой властей, то сейчас наступила апатия. Некоторые называют подобные настроения «астеническим синдромом». И не вполне понимают, как такие данные интерпретировать для заказчика – все той же власти. С одной стороны, может те подобного эффекта и добивались, с другой стороны – в свете исторического контекста – лучше вообще ничего никому не разъяснять.

А нам отдуваться

Говорят, что продвинутая челябинская общественность в недоумении от массированной информации о том, что именно вмешательство областной власти и Общественной палаты остановило строительство в Миассе ГОКа. Одни недовольны: теперь мы должны отдуваться за их сговор с Алтушкиным и Струковым и иметь под боком Томинский ГОК. Другие знают, что на деле никакой активности со стороны официальных общественников и власти не было. Инвестор отказался от воплощения этой идеи на этапе предварительной подготовки, частично в связи с множеством очагов экологического неблагополучия на Южном Урале, частично, в связи с настороженным, мягко говоря, отношением общества к подобным инициативам.

Золото, золото

Говорят, что на фоне растущих цен, падающих банковских ставок по вкладам, население опять кинулось покупать доллары и золото – в цепях и прочих примитивных ювелирных изделиях, а также в банках. Кроме того, речь, в случае с покупкой валюты, идет не только о хранении вкладов, но и о финансировании обучения детей – внуков за пределами РФ, чтобы в дальнейшем дети остались в более благополучных (по мнению родителей) Европе или Штатах.

Кум куме судака тащит

Говорят, из министерства науки и высшего образования в Че едет десант, чтобы проверить верхушку вузов на предмет кумовства. И вроде бы беспокоиться не о чем только мадам Чумаченко. Особенно безобразно положение дел в ЮУрГУ, где бал правит чета Шестаковых и еще трех, близких ректорской паре, семей. Проверка, по слухам, в ближайшее время коснется также и вузов Перми и Тюмени, где картина такая же неприглядная. И на уровне институтов университета и на кафедрах, и даже в хозчасти.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 14.03.19

В Госдуме отказались опробовать на себе дефибриллятор: такие аппараты планируется разместить в общественных местах по всей стране. / Трасса М5 «Урал» по-прежнему закрыта для грузовиков и автобусов. / Сотни миллионов за неисправные автобусы и 150 миллионов убытка: обнародованы подробности проверки муниципального перевозчика Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»