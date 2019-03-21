Алексей Текслер прокомментировал кадровые изменения в правительстве

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер объявил о переназначении команды регионального правительства. Решение было озвучено во время первой официальной рабочей встречи, которую он провел с председателем Законодательного собрания Челябинской области Владимиром Мякушем.

«Подписано постановление, вся команда работает в статусе исполняющих обязанности, за исключением Микулика. Я принял решение его уволить, причина – отсутствие доверия», – подчеркнул Алексей Текслер.

На встрече обсуждались приоритеты, обозначенные временно исполняющим обязанности губернатора в своей работе, – улучшение экологической ситуации и благоустройство Челябинска.

«Важно продолжить выполнение поручений Президента РФ Владимира Владимировича Путина по улучшению экологической ситуации, сокращению вредных выбросов в атмосферный воздух в двух крупнейших городах – Челябинске и Магнитогорске. Также необходимо окончательно решить вопрос с городской свалкой. Рассчитываю на предложения с вашей стороны, потому что в областном парламенте есть комитет по экологии и природопользованию», – отметил Алексей Текслер.

На встрече была затронута тема подготовки Челябинска к проведению в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

«Рассчитываю на то, что Заксобрание области пойдет навстречу относительно тех предложений, которые мы сделаем по корректировке бюджета. Это касается решений по объектам благоустройства, по наведению порядка в Челябинске, чтобы преобразить город и в следующем году достойно и успешно провести саммиты ШОС и БРИКС», – заявил Алексей Текслер.

Владимир Мякуш подчеркнул, что Законодательное собрание региона готово к конструктивной совместной работе с исполнительной властью Челябинской области.

«Я вижу, что Вы сориентированы в главных проблемах, которые сегодня есть в области», – отметил председатель Законодательного собрания региона.

«Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти – содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», – подчеркнул врио губернатора.

Челябинск, Светлана Намская

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