Российские мобильные операторы готовятся к запуску сетей 5G

«МегаФон» подвел итоги 2018 года.

По оценке экспертов «МегаФона», россияне стали потреблять больше трафика. В первую очередь рост сказался на уровне потребления интернета – в последнем квартале 2018 года пользователь «МегаФона» в среднем тратил больше 10 ГБ трафика. В сравнении с 2017 годом этот показатель вырос на 40%. Из 75 миллионов абонентов 28 миллионов подключаются с устройств, которые поддерживают 4G.

За прошлый год «МегаФон» увеличил инвестиции в качество связи и сервисов – это позволило создать самую большую мобильную сеть в России. К началу 2019 года у компании было почти 223 тысячи базовых станций связи, больше трети из них работают с LTE.

Также компания отчиталась о росте выручки на 4,3% и прибыли на 2,7%. Это позволит компании активно развивать 5G в России, на это уже есть большие планы. За прошлый год «МегаФон» уже провел несколько тестовых запусков сети пятого поколения вместе с Nokia, Qualcomm и Huawei.

Основные финансовые и операционные показатели «МегаФона» за 2018 год

Консолидированная выручка выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом, составив 335 549 млн руб.

Показатель OIBDA вырос на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 124 042 млн руб.

Показатель рентабельности OIBDA составил 37,0% по сравнению с 37,9% в 2017 году

Чистая прибыль выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом до 21 068 млн руб.

CAPEX увеличился на 45,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 81 456 млн руб.

Свободный денежный поток для акционеров снизился на 86,2% по сравнению с прошлым годом до 4869 млн руб.

Чистый долг на 31 декабря 2018 года составил 294 318 млн руб.

Число мобильных абонентов снизилось за год на 0,3% до 76,9 млн человек на 31 декабря 2018 года

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.19

Легковушка и «Газель» столкнулись на М-5 в Челябинской области: шестеро пострадали. / 22 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Солнце «проснулось» после зимней спячки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»