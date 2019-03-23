В квартире пенсионера устроили «маски-шоу» из-за 1,5 тысяч рублей в месяц

В квартире челябинского пенсионера устроили «маски-шоу» из-за 1,5 тысяч рублей в месяц.

Челябинец рассказал СМИ, что к нему пришли сотрудники полиции и ОМОН, устроили обыск, а потом увезли на допрос в отделение полиции. Там они узнал, что является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Военный пенсионер получал ежемесячную доплату к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей за неработающего сына-студента. Но такие выплаты положены только неработающим пенсионерам, а мужчина в апреле 2017 года стал председателем товарищества собственников недвижимости (ТСН).

По словам челябинца, она сразу же пришел в военкомат (который и оформлял доплату), сообщил, что работает, показал трудовой договор и трудовую книжку. Сотрудница военкомата попросила снова собрать полный пакет документов. Но мужчина отказался, предложив ей сделать копию уже представленных документов и сделать запрос самостоятельно, как это предусмотрено законодательством.

Похоже, что в военкомате сами делать ничего не стали. В результате пенсионер незаконно получил в качестве прибавки к пенсии 22 тысячи рублей и, как следствие, уголовное дело о мошенничестве и двух часовой обыск с участием вооруженных людей в масках.

Мужчина утверждает, что при обыске силовиков больше всего интересовали документы ТСН о споре с мэрией: «У нас в цоколе нежилые помещения, где разместили муниципальный психологический центр, – цитирует пенсионера «Znak». – Только вот, на каком основании, непонятно. И теперь они делают там реконструкцию, сносят несущие конструкции».

В полиции настаивают, что обыск проводился в связи с возбуждением уголовного дела о мошенничестве при получении госвыплат (кстати, дело было возбуждено еще осенью прошлого года), а в Росгвардии заявили, что ОМОН был привлечен по поручению городского управления МВД.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.03.19

Пятиклассницу избили в школе за поддельные кроссовки. / «Слава Богу, ты ушел…»: южноуральцы оценили «эпоху» Дубровского. / Скорая 3,5 часа ехала к ребенку с температурой 40°C. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»