На Южном Урале ожидаются снегопады и гололедица

На Южном Урале ожидаются снегопады и гололед.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки в ряде территорий региона начнутся грядущей ночью. Возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Днем снег доберется и до Челябинска. Усилится ветер, но дуть он будет с юго-востока, поэтому в областном центре сохранятся НМУ.

Ночью в Челябинской области ожидается до минус 9, днем – до плюс 9.

Челябинск, Павел Зварзин

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