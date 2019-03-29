ММК отчитался о реализации экологической программы

Около 9 млрд рублей направил Магнитогорский металлургический комбинат на экологические проекты в 2018 году.

Чистые инвестиции в новые природоохранные объекты выросли на 40% и составили 5,85 млрд руб: системы аспирации литейных дворов и подбункерных помещений доменной печи № 1, а также системы аспирации подбункерного помещения доменной печи № 2 дадут сокращение выбросов пыли на 780 тонн.

В 2018 году ММК завершил реконструкцию оборотной системы водоснабжения с расширением резервуара охладителя, сократив объем сброса сточных вод в Магнитогорское водохранилище в 11 раз и практически полностью исключить сбросы, связанные с основным технологическим процессом, в реку Урал.

Работа в рамках экологического проекта продолжается: через несколько месяцев будет пущена новая аглофабрика стоимостью 25,3 млрд рублей, оснащенная двумя уникальными по производственным параметрам агломашинами, благодаря которым значительно улучшится качество агломерата, а валовые выбросы по всем вредным веществам снизятся на 5,6 тысячи тонн. Эффект будет достигнут за счет 15 газоочистных установок, системы оборотного водоснабжения и другого природоохранного оборудования.

Кроме того, в текущем году ММК начнет модернизацию коксохимического производства, в рамках которой планируется построить коксовую батарею № 12, цех улавливания и переработки химических продуктов, а также биохимическую установку, что позволит сократить выбросы в атмосферу еще на 8,4 тыс тонн. Планируемый объем инвестиций – около 45 млрд руб.

Общие вложения Магнитки в природоохранную деятельность за последние 20 лет достигли 58,5 млрд рублей.

Стратегическая цель комбината – снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске к 2025 году до уровня, соответствующего определению «чистый город».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 29.03.19

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