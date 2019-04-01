Обшарпанные и разноформатные: челябинцам предложили подумать, как должны выглядеть адресные таблички

Челябинцам предложили подумать, как должны выглядеть адресные таблички на зданиях: как выяснилось, в городе по факту нет не только единой концепции их оформления, но и ответственных за их содержание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатива общественного обсуждения принадлежит Общественному совету при администрации Челябинска.

«Мы начали мониторинг этой темы и убедились, что в Челябинске нет ответственности за отсутствие либо за ненадлежащее содержание адресных указателей. Речь не только о многоквартирных домах, а обо всех зданиях в нашем городе. Обшарпанные, разноформатные и разноцветные таблички без единого дизайна и хаотично смонтированные, – говорят общественники. – Решение одно: все это надо упорядочить, как и в других городах. В Питере, Калуге и даже на Сахалине этот регламент разработан и описан».

Горожанам предлагается размещать в соцсетях фотографии указателей: как быть не должно и на что хотели бы их заменить.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.03.19

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