В Челябинской области начался весенний призыв

На Южном Урале стартовал весенний призыв в вооруженные силы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства обороны России, 1 апреля начинается весенний 2019 года призыв граждан на военную службу.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 марта 2019 года №135 весной 2019 года будет призвано и направлено для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования 135 тысяч человек.

«18 марта этого года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 39-ФЗ, в соответствии с которым призывники, ранее получившие отсрочку для обучения в школе, получили право на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профессионального образования или по программам магистратуры, – напоминают в военном ведомстве. – В ходе весеннего призыва также действуют изменения, связанные с воинским учетом призывников. В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ от 6 февраля 2019 г. граждане призывного возраста должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации. Это особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих регистрации, которым теперь не нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от призыва».

В Челябинской области на срочную службу планируют призвать более 3 тысяч человек. 60% призывников направят служить в сухопутные войска. Напомним, в прошлом году годными к армейской службе признали 74 % призывников. В ходе осенней кампании было призвано около 3,5 тысяч южноуральцев. Прошлой весной в армию призывали 3 тысячи 230 жителей области. Примерно такое же число призывников планируется призвать и нынешней весной.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.19

Обшарпанные и разноформатные: челябинцам предложили подумать, как должны выглядеть адресные таблички. / Гонка за призраками. Гороскоп РИА «Новый День» на апрель 2019. / «Как слепая лошадь»: Россия оказалась в авторитарном тупике. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»