В мэрии Челябинска промолчали по поводу критики главы региона

Челябинские чиновники обошли молчанием инспекционную поездку врио губернатора Алексея Текслера по городу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Челябинска Владимир Елистратов не стал обсуждать критику руководства города со стороны главы Южного Урала Алексея Текслера, прозвучавшую на минувшей неделе. В ходе традиционного аппаратного совещания о визите врио губернатора не было сказано ни слова.

Напомним, инициатива инспекционной поездки исходила от мэрии Челябинска. Правда, чиновники предложили весьма специфический визит, решив продемонстрировать г-ну Текслеру далеко не худшие объекты. Однако врио губернатора отверг предложенный маршрут. А через день после намеченной поездки устроил личный «аудит» состояния областного центра. И остался крайне недоволен увиденным.

Сначала г-н Текслер отправился в Курчатовский район. Здесь чиновника уже дожидались горожане, пожаловавшиеся на некачественную уборку снега. Кроме того, в одном из дворов по Комсомольскому проспекту врио губернатора рассказали о том, что установленные еще год назад в рамках реализации проекта «Городская среда» фонари до сих пор не горят. «Со стыда сгореть можно!» – оценил расторопность чиновников Алексей Текслер, посоветовав мэру Челябинска Владимиру Елистратову «разговаривать с людьми».

Остался недовольным врио губернатора и состоянием центра города. К удивлению чиновников, г-н Текслер, вернувшись с северо-запада, решил дойти от резиденции до мэрии пешком. И по дороге в полной мере оценил покрывающие окрестные тротуары ямины и лужи. Спустившись в подземный переход на площади Революции, Алексей Текслер не мог не заметить разваливающиеся ступени, облупившуюся плитку и весьма скудное освещение.

В итоге врио губернатора поставил мэрии «двойку» за содержание города, заявив, что властям должно быть стыдно за то, что Челябинск находится в таком состоянии. «Оценка – что-то около двойки, может быть, даже ниже. Пока все очень некрасиво. С точки зрения эстетики должно быть стыдно за такую центральную часть города. Челябинск выглядит серым. Центральные улицы выглядят непрезентабельно, про дворы и говорить нечего. Челябинск как миллионник должен выглядеть гораздо лучше», – заявил Алексей Текслер.

И дал руководству Челябинска множество поручений по итогам поездки. Об исполнении их на сегодняшнем аппаратном совещания не говорил ни мэр Владимир Елистратов, ни главы районов, ни другие чиновники. Лишь на пресс-подходе глава города бодро отчитался об исполнении всех поручений врио губернатора. Например, похвастался чиновник, шаурмячная в переходе на площади Революции, шокировавшая главу региона, уже не работает.

Что мэрия намерена делать для улучшения городской эстетики, г-н Елистратов рассказывать не стал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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