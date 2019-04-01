ММК увеличивает продажи проката с полимерным покрытием SteelArt

Магнитогорский металлургический комбинат увеличивает продажи проката с полимерным покрытием SteelArt.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ММК, агрегат полимерных покрытий № 5, производящий прокат с декоративным рисунком под торговой маркой SteelArt, был введен в эксплуатацию на Лысьвенском металлургическом заводе три года назад.

Это металлопрокат с трёхслойным полимерным покрытием, который предельно точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича и других – и при этом обеспечивает несравнимо более низкую стоимость и легкость монтажа. Данная продукция обладает рядом неоспоримых преимуществ по отношению к базовому сегменту проката с покрытием: повышенная коррозионная стойкость, значительная устойчивость к механическим повреждениям, расширенные возможности в выборе металлоосновы, высокая экологичность, длительное сохранение декоративных свойств. Такая продукция по качеству и по экологическим показателям соответствует лучшим мировым стандартам. Области применения SteelArt очень широки: внешняя и внутренняя отделка зданий и помещений, производство лицевых деталей для бытовой техники и многое другое.

Проект строительства агрегата полимерных покрытий № 5 осуществлялся при поддержке Министерства промышленности и торговли России, которое включило его в программу субсидирования новых комплексных инвестиционных проектов. Кроме того, проект вошел в программу импортозамещения Минпромторга России. В 2016 году в церемонии запуска агрегата принимал участие председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

«Запуск нового агрегата, выпускающего прокат SteelArt, стал важным шагом в деле модернизации существующего производства, – отметил директор ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» Сергей Дубовский. – Новый вид продукции позволяет нам расширять географию продаж, находить новые для себя сегменты рынка. К слову, сегодня мы поставляем продукцию по всей стране. Прокат SteelArt имеет исследовательски доказанный срок службы не менее 25 лет, пригоден как для внешних, так и для внутренних работ, прочнее и дешевле аналогов из пластика и натуральных материалов, которые он имитирует. Для российского рынка такой прокат пока в новинку, но мы видим, что интерес потребителей к данной продукции растёт».

Пропорционально росту интереса к металлопрокату SteelArt увеличиваются и объемы его производства: в 2017 году на Лысьвенском металлургическом заводе было произведено 7,7 тыс. тонн данного проката, в 2018 году на агрегате полимерных покрытий № 5 выпущено в общей сложности 50 тыс. тонн продукции, из них проката SteelArt – более 12 тыс. тонн.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 01.04.19

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