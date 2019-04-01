В Челябинской области на пешехода рухнул светофор

В Златоусте светофор упал на пешехода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла 31 марта в 18:20 возле дома 12А на проспекте Гагарина в Златоусте.

39-летний мужчина, управляя автомобилем «Камаз», совершил наезд на средство организации дорожного движения – светофор, в результате чего произошло падение светофора со стойкой на пешехода, 35-летнего мужчину.

Южноуралец получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.19

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