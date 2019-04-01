Следователи выясняют подробности гибели солдата-срочника в Уссурийске

Солдат-срочник из Челябинской области погиб в лесу под Уссурийском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военные следователи продолжают проверку по факту гибели 18-летнего магнитогорца, служившего в воинской части 39255 в Уссурийске. Об этом сообщил правозащитник Алексей Ковалев.

Информация о гибели южноуральца появилась в соцсетях 30 марта. Об этом сообщила челябинская правозащитница Валерия Приходкина. Позднее эту информацию подтвердил Алексей Ковалев.

По словам общественника, трагедия произошла в субботу, 30 марта. Срочника хватились утром после подъема. Через некоторое время его тело обнаружили в лесу. Правозащитник уверен, что удастся добиться возбуждения уголовного дела в отношении офицеров воинской части, которые допустили трагедию.

В настоящее время военный следственный отдел проводит проверку по факту гибели юноши. По предварительным данным, он ушел из жизни добровольно. Что толкнуло его на этот шаг, выясняют следователи. По словам Алексея Ковалева, если проверка не будет формальной, первые ее итоги могут стать известны со дня на день.

Челябинск, Виктор Елисеев

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