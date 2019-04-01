Подростки, ограбившие салон связи на миллион, отправятся в колонию

В Челябинске огласили приговор подросткам, ограбившим салон сотовой связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал трех челябинцев в возрасте от 15 до 18 лет виновными в совершении разбоя.

Напомним, преступление произошло ночью 21 августа прошлого года. Молодые люди ворвались в помещение салона сотовой связи, расположенное в Калининском районе областного центра, избили сторожа и вынесли сотовые телефоны и планшеты на сумму более 960 тысяч рублей.

Приговором суда 18-летнему осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, двум несовершеннолетним осужденным – 3 и 3,5 года лишения свободы в воспитательной колонии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.19

Следователи выясняют подробности гибели солдата-срочника в Уссурийске. / В Челябинской области на пешехода рухнул светофор. / ММК увеличивает продажи проката с полимерным покрытием SteelArt. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»