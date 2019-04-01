В Челябинске машина перевернулась и вылетела на трамвайные пути

В Челябинске автомобиль опрокинулся на трамвайные пути.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 1 апреля, на улице Российская. Челябинцы рассказали о ДТП в социальных сетях.

Первоначально горожане предположили, что ВАЗ 2115 вылетел с моста и рухнул на трамвайные пути. Однако, позднее информация о том, что машина упала с моста не подтвердилось. Об этом свидетельствуют и фотографии с места ДТП: на снимках видно, что ограждение автомобильного моста по проспекту Победы не повреждено.

«Водитель уходил от столкновения, его подрезала машина, и чтобы не столкнуться с ней, он резко дернул руль, машина перевернулась на железнодорожные пути, – цитирует «Первый областной» очевидца аварии. – Но никаких повреждений у водителя нет, он отделался испугом. Машина, которая подрезала, остановилась».

По предварительной информации, причиной опрокидывания автомобиля стал наезд на колодец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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