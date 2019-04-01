На Южном Урале пограничники остановили машину с оружием

На границе Челябинской области и Казахстана задержали автомобиль с оружием и военной экипировкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, машина следовала по маршруту Челябинск – Нур-Султан (Республика Казахстан) под управлением гражданина России.

В ходе досмотра автомобиля пограничники обнаружили две охолощенные винтовки системы Мосина образца 1891-1930 годов и один штык-нож, три возвратные пружины и штык-нож к автомату Калашникова, а также предметы военной экипировки: сумки для магазинов, металлическую каску, две кобуры для пистолетов системы Макарова, имитатор гранаты.

В настоящее время оружие изъято и передано сотрудникам межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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