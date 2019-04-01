Каждый 88-ой: в России начали обращать внимание на проблему аутизма

2 апреля – День распространения информации об аутизме. День был установлен Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе государства Катар и отмечается с 2008 года. Тема 2019 года – трудоустройства людей с аутизмом и их полноценная социальная адаптация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале 70-х годов прошлого века аутизм выявлялся у 1 ребенка из 10 тысяч, но с каждым годом это соотношение стремительно сокращается, и на сегодняшний день, по данным западных ученых, расстройствами аутистического спектра в той или иной мере страдает каждый 88-ый ребенок.

В России до сих пор аутизмом называют любое отклонение от нормы в поведении ребенка, не укладывающееся в известные схемы. Причем, диагноз «ранний детский аутизм» в последствии меняется на «шизофрения» со всеми вытекающими последствиями. На самом деле аутизм – это не расстройство психики или мозга, это расстройство сразу нескольких систем организма, влияющее в том числе и на работу мозга, поэтому лечить нужно не мозг, а организм в целом.

«Сегодня общество наконец-то стало обращать внимание на проблему аутизма, – говорит уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. – Очень важно, чтобы после установления диагноза родителям было куда прийти за помощью, получить медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение. Важно, что в Челябинской области осознали эту проблему, и в Челябинске заработал кабинет аутизма на базе Областной психоневрологической больницы».

Первые занятия в центре начались в 2017 году, на сегодняшний день он принял более 1 тысячи 900 детей из городов и районов Челябинской области.

По словам главного детского психиатра министерства здравоохранения Челябинской области, заведующей детским отделением областной психоневрологической болльницы Татьяны Чижова, сегодня в Челябинской области насчитывается свыше 989 детей с расстройствами аутистического спектра, в Челябинске – 504 ребенка. Чаще других обращаются жители Аши, Озерска, Снежинска, Копейска, Троицам, Аргаяша, Увелки, Коркино, Еманжелинска и Каслей.

В помещении 6 корпуса Областной психоневрологической больницы на 1 этаже размещены кабинет для коррекционных занятий, сенсорная комната, которая помогает скорректировать психо-эмоциональное состояние ребёнка.

Кабинет оснащён современной мебелью и техникой, специальными дидактическими и наглядными материалами для детей с аутизмом, спортивным инвентарем, игрушками.

Здесь работают специалисты, которые прошли обучение на лучших площадках страны по мировым методикам лечения аутизма. В дальнейшем их уникальные знания могут быть востребованы для подготовки педагогов детских садов и школ.

По словам руководителя кабинета, детского психиатра-психотерапевта Натальи Юркиной, его главная задача – сформировать у детей навыки поведения в быту и учебе, скорректировать нежелательное поведение, оказать психолого-педагогическую поддержку родителям и в конечном счёте – повысить качество жизни семей, где растут дети с РАС.

Для каждого ребёнка после диагностики разрабатывается индивидуальная программа занятий. Все консультации ведутся бесплатно.

Кабинет расположен по адресу Челябинск, ул. Кузнецова, 2а, корпус 6, первый этаж.

Телефоны 262-67-59, 8-922-018-00-26, эл. почта: aytism_centrchel@mail.ru

Челябинск, Ольга Арсентьева

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