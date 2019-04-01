Опасность в радиусе 500 метров: с середины апреля челябинцам лучше не приближаться к телебашне

В середине апреля людям, живущим рядом с телецентром и просто проходящим по улице Орджоникидзе в этом районе следует быть осторожными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 апреля планируется начать покраску телебашни. Высота сооружения составляет почти 200 метров, а опасность падения различных подручных предметов разной величины весьма вероятна, поэтому горожанам рекомендуют не приближаться к башне ближе, чем на 60 метров.

Кроме того, капли краски могут «догнать» зазевавшихся прохожих в радиусе до 500 метров.

Поэтому представители подрядной организации просят не парковать машины на указанной территории и самим быть предельно осторожными.

Работы предполагается завершить к 20 мая. Предполагается, что на покраску телебашни потребуется более 2 тонн краски.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.04.19

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