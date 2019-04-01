Челябинские медики умоляют врио губернатора спасти поликлинику

Врачи поликлиники, главврача которой челябинский горздрав выкинул на улицу без объяснения причин, попросили вмешаться в ситуацию врио губернатора Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом к обращению послужило хамские комментарии начальника управления здравоохранения Челябинска Натальи Горловой по поводу появившихся в воскресенье, 31 марта, вдоль проспекта Победы баннеров с требованием вернуть бывшего главврача стоматологической поликлиники №1 Дмитрия Кучина.

Напомним, в декабре прошлого года Дмитрий Кучин был уволен с поста главврача одной из трех муниципальных стоматологий «по решению работодателя» – эта статья дает работодателю право не объяснять причины увольнения, и ее практически невозможно оспорить в суде.

Сам Дмитрий Кучин уверен, что уволили его из-за категорического неприятия им политики мэрии по оптимизации медицинских учреждений. Именно после того, как он выступил против присоединения руководимой им поликлиники к другому медучреждению, на него начали оказывать давление, а потом и вовсе пообещали уволить. Не помогло и обращение коллектива поликлиники, выступившего в поддержку своего руководителя.

В итоге в декабре 2018 года Дмитрия Кучина, 17 лет руководившего учреждением, уволили. На его место поставили Евгения Альтмана – зятя одного из депутатов Челябинской городской Думы. Пока разговоры о присоединении поликлиники затихли.

В общении с прессой начальник горздрава Наталья Горлова не скрывала тогда своего удовольствия от того, что есть в Трудовом кодексе такая статья, позволяющая увольнять сотрудника без объяснения причин. Вспоминая попутно, что уже полтора десятка руководителей уволила именно по этой статье.

Однако, и теперь, спустя три месяца после увольнения Дмитрия Кучина, далеко не все смирились с откровенным самодурством г-жи Горловой. Это чиновнице, видимо, крайне неприятно. И толкает её на откровенное хамство. «Не верну, – прокомментировала она требования, отраженные на баннерах. – Главный врач стоматологической поликлиники №1 уволен в соответствии с действующим законодательством по ст. 278 ч. 2 ТК РФ. За время его работы имели место нарушения финансово-хозяйственной и закупочной деятельности. В настоящее время в поликлинике проводится проверка ОБЭП. Кроме того, значительно страдала доступность бесплатной медицинской помощи, поощрялось незаконное взимание денежных средств с пациентов».

Обвинения в коррупции, в свою очередь, возмутили сотрудников поликлиники. «Горздрав обвиняет всех врачей в коррупции. При этом у нас в поликлинике действует антикоррупционная политика, два года как стоят видеокамеры, и это обвинение абсолютно необоснованно, порочит репутацию врачей, унижает нашу честь и достоинство. Как глава горздрава может обвинять в таком врачей?" – возмущается один из медиков в обращении, размещенном на странице Алексея Текслера в Instagram.

При этом коллеги Дмитрия Кучина не верят Наталье Горловой, пытающейся задним числом объяснить увольнение главврача некими финансовыми нарушениями. «В горздраве заявляют, что проводят проверки, и складывается ощущение, что до этого они в поликлинике не проводились. Это не так! Проверки были регулярными, и все нарекания моментально устранялись. То, что сейчас заново что-то ищут, ищут повод оправдать увольнение главврача, – настаивает автор обращения. – Уволен он был по решению работодателя; если бы в поликлинике на тот момент были выявлены какие-то нарушения, я уверена, уволили бы его совершенно по другой статье. А если они и были, надо было устранять их тогда, а не сейчас».

Однако, возможно, хамство г-жи Горловой вызвано не стремлением медиков вернуть прежнего главврача, а намеками на (не исключено, что целенаправленный) развал деятельности поликлиники (уже появились предположения о готовящейся приватизации поликлиники). «Мы сейчас дорабатываем теми материалами, которые закупались в прошлом году, небольшие закупки были, но это как вброс, этого не хватает, – рассказывают медики. – Глава горздрава говорит об увеличении доступности медицинской помощи, но из поликлиники уже уволились больше 10 человек, сейчас врач ортопедического отделения уходит и врач-пародонтолог. В освободившийся ортопедический кабинет не стали искать специалиста, в него посадили заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Настроение у сотрудников отвратительное: одни боятся потерять работу, другие увольняются, потому что нет сил терпеть. У нас теперь сплошные наезды, разборы жалоб и полное непонимание со стороны руководства. Мы не в курсе, кто расставил эти баннеры около стоматологии вчера, но давать такие комментарии со стороны руководителя горздрава по поводу своих же коллег – вопиющая наглость!"

Действительно ли руководство горздрава готовило поликлинику к приватизации – неизвестно. Однако, новый главврач (поставленный на это место Натальей Горловой), видимо, явно не справляется со своими обязанностями. И вряд ли «выпячивание» этого факта может привести в восторг начальника управления здравоохранения Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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