В Челябинске сова врезалась в здание

Челябинцы спасли сову, врезавшуюся в здание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, ежегодно 1 апреля во многих странах мира отмечается экологический праздник – Международный день птиц.

Дата выбрана не случайно и связана с приходом весны. Природа пробуждается от зимней спячки. С зимовки возвращаются перелетные птицы, строят гнезда, чтобы обзавестись потомством.

Сегодня День птиц в Челябинском зоопарке начался тревожно. Поступил звонок, что в районе городского сада имени Пушкина травмировалась сова. Горожане сообщили, что сова врезалась в конструкцию дома и, потеряв координацию, упала на землю. Неравнодушные челябинцы ее подняли, положили в коробку и, созвонившись с зоологами и ветеринарами зоопарка, привезли ее в учреждение.

Администрация зоопарка получила разрешение министерства экологии региона на осмотр совы. Ветеринары осмотрели птицу и установили, что у нее ушиб и никаких видимых повреждений нет. Птица в порядке, упитана и сможет самостоятельно жить в природе.

«Хозяйственная деятельность человека теснит ареал обитания перелетных птиц, птиц, которые обитают у нас в Челябинской области. Очень часто в учреждение привозят именно совообразных, распространенных обитателей наших лесов. Сейчас в зоопарке содержатся около 10 сов, которые были привезены нашими горожанами в травмированном состоянии и вынуждено были оставлены проживать в зоопарке, – рассказали в Челябинском зоопарке. – Приносят и птенцов. С наступлением тепла таких случаев становится все больше и больше».

Если птица находится в неестественной для нее среде обитания, например, в городе, или это птенец, находящийся в гнезде, то лучше не отлавливать ее самостоятельно, а обратиться к специалистам Челябинского зоопарка (8-904-973-94-79, Николай) и министерство экологии за консультацией, советуют в учреждении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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