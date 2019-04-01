На Южном Урале заявили о начале пожароопасного сезона

Власти Челябинской области объявили об установлении пожароопасного сезона в лесах региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

«В связи со сходом снежного покрова на территориях отдельных муниципальных образований Челябинской области, повышением пожарной опасности в лесах установить начало пожароопасного сезона в лесах Челябинской области с 5 апреля 2019 года», – говорится в постановлении.

В 2018 году пожароопасный сезон на Южном Урале длился с 15 апреля по 1 ноября. Особый противопожарный режим на территории Челябинской области действовал с 28 апреля по 4 июня. По состоянию на утро 4 июня 2018 года на территории лесного фонда Челябинской области с начала пожароопасного сезона ликвидированы 547 пожаров на площади 22 тысячи 361,99 га. На тушении были задействованы 6 тысяч 734 человека и 2 тысячи 308 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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