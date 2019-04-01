В южноуральском ЗАТО объявили карантин по бешенству

В Снежинске ввели карантин по бешенству животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение правительства Челябинской области подписал вице-губернатор Евгений Голицын. Текст документа опубликован на официальном сайте регионального кабинета министров.

«В целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта ограниченного улицами: улица Кирова, улица Парковая, улица Бажова, улица Мамина-Сибиряка, города Снежинска Челябинской области», – говорится в распоряжении.

До окончании карантина на территории ЗАТО вводится запрет на проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и так далее) диких животных на территории неблагополучного пункта и в угрожаемой зоне.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.19

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