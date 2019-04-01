В Донбассе нашли скифского воина возрастом 2700 лет

В Донецкой народной республике нашли скифского идола возрастом 2 тысячи 700 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», статую воина высотой 2,3 метра обнаружили в районе КПП «Мариновка».

Скифский воин вырублен из камня в шлеме, в кафтане с поясом, к которому прикреплены короткий меч, горит с луком, топор-чекан. На горите – изображение оскалившейся пантеры в прыжке. Отметим, что для скифов это животное было символом мощи и силы, являлось тотемом скифов как народа воинов.

Еще в древности скульптуру разбили на две части. Кроме того, у статуи сбили лицо. «У этого изваяния лицо сбито, причем сбито специально, несколькими ударами. Когда такая команда поступила – в скифское время, или это лицо сбили в средневековье, или в XVIII-XIX веках – этого мы не знаем, – цитирует «КП-Донецк» сотрудника Донецкого краеведческого музея Анатолия Усачука. – Но просто есть такие факты, когда у каменных изваяний сбивали лица для того, чтобы эти идолы потеряли свою силу».

Отметим, что каменные изваяния – не редкость в донбасских степях: в краеведческом музее Донецка насчитывается 69 скульптур. Однако большинство из них относится ко временам господства половцев: их возраст – примерно 800 лет. До этой находки в музее были лишь две каменных бабы скифской эпохи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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