В Польше сожгли на костре Гарри Поттера и слоников счастья

В Польше на площади перед костелом в Гданьске сожгли книги и другие «предметы магических культов». Фотографии выложил в соцсетях фонд «СМС с неба».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по дате публикации, акцию провели в минувшие выходные: в огонь были брошены книги о приключениях юного волшебника Гарри Поттера, вампирская сага «Сумерки», «Тайны древней медицины и магии», а также ритуальные маски, «слоники счастья» и даже деревянная фигурка кота.

Священники заявили, что таким образом они борются с вещами, противоречащими заповедям Бога и католической церкви.

По их словам, уничтожить эти книги и вещи попросили верующие, которые и принесли их в костел.

Отметим, что многим полякам инициатива не понравилась: «Я еще не встречала никого, кто мог бы насиловать, убивать и воровать во имя Гарри Поттера», – пишут пользователи соцсетей. «В чем провинились слоны?»

«Темный город, средневековье. Не могу поверить, что кто-то может быть настолько глуп, чтобы устраивать такие акции. И это еще на глазах у детей. Таким образом, они прививают ненависть вместо любви, глупость вместо мудрости, замкнутый ум вместо открытости. Это чистое ЗЛО. Что это имеет общего с учением Иисуса?» «Сегодня книги, а завтра кто-то, кого вы сочтете ведьмами?»

«Там, где сжигают книги, будут сжигать и людей», – цитируют одни Гейне. Другие предлагают подать коллективный иск в прокуратуру – во-первых, за оскорбление чувств представителей других религий, во-вторых, за нанесение экологического вреда окружающей среде и горожанам.

Гданьск, Игорь Юров

Гданьск. Другие новости 01.04.19

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