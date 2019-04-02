Компания южноуральского депутата «простила» рабочему отпускные за шесть лет

Золотодобывающая компания южноуральского депутата-олигарха «забыла» выплатить уволенному сотруднику почти 300 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство города Пласт провело проверку по обращению бывшего работника Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – АО «ЮГК», принадлежит депутату Законодательного собрания Челябинской области от партии «Единая Россия» Константину Струкову) по вопросу своевременности и полноты расчета при увольнении.

Установлено, что с 12 октября 2012 по 11 мая 2018 года мужчина работал в АО «ЮГК» в должности водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе. При увольнении работника администрация не выплатила ему компенсацию за неиспользованный отпуск за весь период работы в сумме более 273 тысяч рублей. Мало того, руководство компании еще и вычло из расчета рабочего 16 тысяч 673 рубля в счет компенсации за средства индивидуальной защиты, хотя работодатель обязан обеспечивать сотрудников СИЗ бесплатно.

На основании решения Пластского городского суда по иску прокурора города в интересах заявителя действия АО «ЮГК» признаны незаконными. В пользу истца взыскана компенсация за неиспользованный отпуск, удержанные при увольнении средства, компенсация за нарушение установленного срока выплаты расчета при увольнении, компенсация морального вреда.

Прокуратурой в отношении юридического лица – АО «ЮГК» возбуждено дело об административном правонарушении (невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), которое направлено на рассмотрение в Государственную инспекцию труда по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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