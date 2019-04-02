Уральские металлурги готовятся к модернизации легендарной «Комсомолки»

ММК в следующем году начнет модернизацию доменной печи №2.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в соответствии с программой капитального ремонта холдинг в 2020 году приступит к реконструкции доменной печи №2. Предполагается кардинально модернизировать агрегат, что позволит радикально снизить нагрузку на окружающую среду.

Легендарная домна №2 «Комсомолка» была введена в строй летом 1932 года, через несколько месяцев после запуска самого комбината. На сегодняшний день ее производительность составляет порядка 3800 тонн чугуна в сутки.

В ходе намеченного обновления планируется демонтировать и полностью заменить все элементы старой печи, а также модернизировать систему охлаждения. Поставку оборудования системы охлаждения осуществит люксембургская компания Paul Wurth, выбранная по итогам тендера, обязательным условием которого являлась поставка системы с горизонтальными охлаждающими элементами.

После кардинального обновления печь будет представлять собой безмараторную конструкцию. Компания Paul Wurth осуществит поставку горизонтальных коробчатых холодильников, высокотеплопроводной графитовой огнеупорной кладки и набивной массы. В комплект поставки также входит полный набор оборудования для отдельной насосной станции с теплообменниками и сопутствующим замкнутым контуром охлаждения химически очищенной водой. Шефмонтаж на площадке будет осуществляться в предостановочный период и в период остановки до ввода в эксплуатацию.

Помимо этого, будет проведена реконструкция литейных дворов. Основное технологическое оборудование для выпуска чугуна и шлака планируется заменить на современные гидравлические горновые машины производства компании «Днепрогидромаш» – ранее аналогичное оборудование было установлено на четырех доменных печах ММК.

Изменения затронут и главные горновые желоба, которые будут иметь конвективное охлаждение и увеличатся в размерах, что позволит улучшить разделение чугуна и шлака. Футеровка транспортных желобов будет выполнена из огнеупорного бетона. Кроме того, желоба будут оборудованы укрытиями с устройством аспирации. Газоочистное оборудование системы аспирации литейного двора также поставит «Днепрогидромаш». Благодаря аспирационной установке производительностью 850 тысяч кубометров в час существенно снизятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, улучшатся условия работы горновых. В настоящее время уже ведется подготовка площадки под строительство аспирации литейного двора.

Реконструкция доменной печи не отразится на общем производстве стали и готовой продукции ПАО «ММК» в связи с компенсацией выпадающих объемов посредством дозагрузки мощностей электросталеплавильного цеха.

Вторая доменная печь ММК вошла в строй в июне 1932 года. Ее назвали «Комсомолка» в ознаменование трудового подвига сотен комсомольцев, работавших на строительстве комбината. Впоследствии домна неоднократно реконструировалась, последний раз в 2000 году, когда она была практически построена заново. Сегодня внутренний объем печи составляет 1380 кубических метров. В 2010 году на второй доменной печи было установлено бесконусное загрузочное устройство производства Paul Wurth.

Челябинск, Виктор Елисеев

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