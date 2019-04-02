Южноуралец заплатит за внеплановую остановку поезда

Пожилой южноуралец остановил электричку, так как не успел вовремя из нее выйти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, инцидент произошел в минувшие выходные на станции Троицк. В линейный отдел полиции поступило сообщение, что в третьем вагоне электропоезда «Карталы – Челябинск» сорван стоп-кран.

Транспортные полицейские выяснили, что электричку остановил 62-летний местный житель: он провожал дочь в Челябинск и не успел выйти из вагона.

Отметим, что в Троицке электричка стоит 5 минут – это самая длинная стоянка по маршруту следования.

Несмотря на то, что из-за резкой остановки поезда никто не пострадал, в отношении троичанина составили административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте» – мужчину оштрафуют на 100 рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.04.19

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