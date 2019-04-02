В Челябинской области аннулировали финансовую помощь муниципалитетам на сбалансированность бюджетов

В Челябинской области временно отменили финансовую помощь муниципалитетам – все договоренности, достигнутые до 19 марта 2019 года, аннулированы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителям органов местного самоуправления разослано информационное письмо за подписью министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына.

«В связи со сменой губернатора Челябинской области сообщаем, что все ранее согласованные предыдущим губернатором обращения по выделению дополнительной финансовой помощи в форме дотаций на сбалансированность аннулируются, – говорится в документе. – Для решения вопросов по оказанию дополнительной финансовой помощи в случае их актуальности необходимо согласование с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области А. Л. Текслером».

Напомним, дотации на поддержку сбалансированности являются дополнением к дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности и становится актуальным, если происходят изменения в разграничении расходных обязательств или доходных источников, которые не удалось отразить при расчете объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов может быть предоставлена муниципальным образованиям, например, на компенсацию потерь бюджетов, возникших в связи с незапланированным снижением в течение финансового года объема доходов. Согласно действующей редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации все дотации, за исключением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, относятся к иным межбюджетным трансфертам, следовательно, вместе с другими иными межбюджетным трансфертами, попадают под ограничение на их общий объем – объем иных межбюджетных трансфертов (в том числе дотаций) не должен превышать 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций) с учетом требований, установленных статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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