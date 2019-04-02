ПАО «Челябэнергосбыт» признали банкротом: арбитражный суд Челябинской области ввел в компании процедуру наблюдения.

Как уже сообщал «Новый День», ПАО «Челябэнергосбыт» являлся гарантирующим поставщиком электрической энергии. Однако 22 июня 2018 года ассоциация «НП «Совет Рынка» лишило ПАО «Челябэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии, что привело и к отзыву полномочий гарантирующего поставщика. С 1 июля эти функции выполняет ОАО «МРСК Урала» (филиал «Челябэнерго»).

Долг «Челябэнергосбыта» перед «МРСК Урала» достигает 4 млрд рублей, поэтому кредитор подал иск о банкротстве должника. Заявления о взыскании задолженности также подали банки-кредиторы: СМП-банк с требованием выплаты в 535 млн рублей, Сбербанк – в 165 млн рублей и Россельхозбанк – в 511 млн рублей.

В целом, только за одну неделю октября в арбитражный суд Челябинский областной поступило 25 исков к ПАО «Челябэнергосбыт».

Вчера, 1 апреля, большинство этих исков было удовлетворено: процедура наблюдения введена до июля 2019 года.

Между тем, 34 тысячи жителей Челябинской области до сих пор не могут вернуть деньги, переплаченные Челябэнергосбыту: отдельным абонентам энергетики задолжали десятки тысяч рублей. Долги перед юрлицами еще выше, отмечает 74.гu. Теперь, когда компания вступила в стадию банкротства, сделать перерасчет будет нереально. Единственный шанс вернуть деньги: войти в список кредиторов во время конкурсного производства.

Отметим, что к 1 июля текущего года Минэнерго должно назвать гарантирующего поставщика на следующие 12 месяцев, и не факт, что «МРСК Урала» сохранит этот статус за собой.

Если этого не произойдет, то еще ряд южноуральцев окажется в сложном положении: люди месяцами не могут разобраться с многотысячными долгами, возникшими из-за «сбоя системы»:

«Платим всегда вовремя и по показаниям! Приходили очно разбираться, отстояли очередь, специалист МРСК сказала, что у нас все в порядке, а долг получился из-за сбоя системы! Пообещала, что долг уберут, но уже в следующей квитанции он так и стоит, – возмущаются жители области. – Куда смотрит прокуратура? Почему должны страдать люди из-за какого-то там несуществующего, конечно, сбоя системы? Представить страшно, сколько таких долгов они по области навыставляли! И ведь скоро уйдут из гарантирующих поставщиков – и что, приставы буду дальше по этим долгам работать?!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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