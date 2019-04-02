Российское правительство обвинили в агрессии по отношению к населению

В Челябинске обвинили российское правительство в агрессии по отношению к населению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в России пенсионную реформу восприняли не как непопулярную меру, а как фундаментальное предательство со стороны власти. Об этом заявил представитель движения «Суть времени» Илья Петров в ходе круглого стола «Пенсионная реформа – отказ от социального государства».

Пенсионная реформа не воспринимается ни народом, ни самой властью просто как непопулярная реформа, подчеркнул общественник. И тот, и другая понимают: это – свидетельство серьезного разрыва между народом и властью. «Президент Владимир Путин, выступая накануне принятия решения о повышении пенсионного возраста, попросил отнестись к этому с пониманием, – напомнил Илья Петров. – Но невозможно добиться понимания без серьезного диалога с обществом. Между тем, никакого диалога, по сути, нет. Пенсионная реформа как бы есть в повестке, но ее постоянно замалчивают. А ведь у общества до сих пор есть вопросы, ответы на которые оно так и не получило».

Так, объясняя необходимость повышения возраста выхода на пенсию, власти апеллируют к росту продолжительности жизни в России. Однако они лукавят, заметил общественник, так как приводят цифры ожидаемой, а не реальной продолжительности жизни. Дело в том, что в последнее время наблюдается сокращение детской смертности. В результате растет число россиян, которые теоретически могут дожить до более или менее глубокой старости. В действительности же средняя продолжительность жизни выше нового пенсионного порога лишь в 37 из 85 регионов России. Иными словами, значительное число россиян до пенсии просто не доживет. Об этом же говорит и статистика Всемирной организации здравоохранения, определяющей возраст здоровой трудоспособности в России в 63,5 года – то есть на полтора года меньше, чем пенсионный возраст мужчин, который намеревается установить правительство.

Весьма беспомощно выглядит и аргумент о дефиците Пенсионного фонда России. Особенно на фоне категорического отказа российских властей от перехода к прогрессивному налогообложению. И это при том, что все развитые экономики мира используют именно «прогрессивку». Именно по такой шкале работают в США, странах Европы и даже в КНР. Только в России сторонятся этого принципа.

Между тем, переход на эту систему может обеспечить дополнительное поступление в бюджет более 4 триллионов рублей в год, что существенно выше дефицита ПФР. Да и средняя заработная плата в России в 2017 году составляла 35 тысяч 369 рублей в месяц, а это значит, что каждый работник должен был отчислять в ПФР 7,7 тысячи рублей, и при официальном числе занятых Пенсионный фонд должен иметь не дефицит, а профицит, заметил Илья Петров.

Но самое главное – пенсионная реформа ознаменовала кардинальный разрыв между власть имущими и народом, уверен общественник. Не удивительно, что именно с ее началом чиновники и представители «партии власти» все чаще стали допускать откровенно хамские высказывания в отношении россиян. Здесь и «государство не просило вас рожать», и «макарошки всегда одинаково стоят», и «в войну наши предки голодали, а головы были намного светлее», и объявление людей «быдлом» и «стадом», и множество других «откровений», коими разродились чиновники, депутаты и сенаторы различных уровней. «Власть начала разговаривать с обществом на языке социального высокомерия. И это уже никого не удивляет», – констатирует Илья Петров.

Чиновники по-прежнему уверены, что простой народ не сможет помешать им в реализации каких угодно инициатив, пусть даже откровенно антинародных, каковой является пенсионная реформа. Однако, они могут и ошибаться, предупреждает декан факультета управления челябинского филиала РАНХиГС Сергей Домрачев. Недаром многочисленные социологические опросы свидетельствуют, что от 80% до 90% россиян против пенсионной реформы. «За» выступают лишь 5%-7%. А о готовности участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста заявляет каждый второй участник опросов (в том числе каждый третий пенсионер). «Правительство начало разрушать социальный договор, Конституцию. Фундаментальные права россиян нарушены. И сделало это именно правительство», – заявляет ученый. Реакция людей на это не заставила себя ждать: там, где население активно, на выборах побеждают альтернативные партии и кандидаты, отмечает Сергей Домрачев. И напоминает, что в Челябинской области выборы пройдут в сентябре нынешнего года.

При этом на местах «партия власти» уже не рада, что именно ей приходится «держать удар» из-за начавшейся реформы. «На проходивших недавно мероприятиях, организацией которых занималась «Единая Россия», практически не было ее партийных флагов. «Единая Россия» начинает бегать сама от себя! Это шизофрения!» – восклицает Илья Петров.

Впрочем, это не единственное доказательства «ненормальности» пенсионной реформы, являющейся, по словам профессора ЧелГУ Владимира Рыбина, «агрессией правительства по отношению к населению». Так, участники круглого стола напомнили о цифровизации экономики как приоритете деятельности российского правительства. Но в странах, поставивших себе такую задачу, пенсионный возраст не растет, а, наоборот, снижается либо остается на прежнем уровне. И это логично: цифровизация и роботизация производства и экономики приводит к высвобождению ранее занятых во многих сферах сотрудников. Повышать пенсионный возраст, стремясь в то же время к цифровизации экономики, – чистейший абсурд. Поэтому предположение одного из участников круглого стола, что пенсионная реформа – некая проверка россиян на прочность в преддверии грядущих испытаний, – не встретила понимания спикеров. «Это не испытание! Это шиза!» – категорично заявил один из них.

Челябинск, Виктор Елисеев

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