Челябинец выручил на незаконной торговле сигаретами девять миллионов рублей

Южноуралец предстанет перед судом за незаконную торговлю и контрабанду сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке немаркированной табачной продукции, а также незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия мужчина с ноября 2014 по декабрь 2017 года сбывал табачные изделия на территории Челябинска, не являясь индивидуальным предпринимателем и представителем юридических лиц. Незаконное предпринимательство принесло челябинцу не менее 9 миллионов рублей.

«Кроме того, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, южноуралец незаконно приобрел за пределами Российской Федерации немаркированные табачные изделия – 17 тысяч пачек сигарет марки «FAST», подлежащих маркировке акцизными марками, и организовал доставку указанной партии сигарет в Челябинск», – рассказали в надзорном ведомстве.

28 сентября 2017 года при досмотре прицепа грузового автомобиля сотрудниками Челябинской таможни на пункте пропуска «Бугристое» партия сигарет, стоимостью 459 тысяч рублей, была обнаружена и изъята.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Троицкий районный суд Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.04.19

3 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Российское правительство обвинили в агрессии по отношению к населению. / В России – всплеск школьного насилия: за один год столько же случаев, сколько было раньше за пять лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»