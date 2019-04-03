Структуры ММК объединят единой информационной системой

ММК модернизировал корпоративную информационную систему.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», с 1 апреля 2019 года на Магнитогорском металлургическом комбинате успешно введена в эксплуатацию новая версия корпоративной информационной системы (КИС) на базе Oracle e-Business Suite v.12.

Предыдущая версия Oracle e-Business Suite действовала на ММК с 2004 года. Проект по ее внедрению был признан корпорацией Oracle лучшим среди подобных проектов в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Со временем назрела необходимость миграции на новую версию – требовалось, в частности, оптимизировать существующие бизнес-процессы, заменить собственные разработки на стандартный функционал новой версии Oracle, а также создать единое информационное пространство для всех организаций Группы ММК.

В феврале 2018 года с компанией Oracle был заключен договор об оказании услуг по миграции КИС ПАО «ММК» на 12-ю версию Oracle, а также по внедрению новой версии Oracle в ООО «Объединенная сервисная компания» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». В проект были вовлечены руководители и специалисты всех подразделений указанных обществ. От ММК проектом руководит директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината Андрей Еремин.

«В течение 2018-2019 годов команда проекта совместно с консультантами компании Oracle провела большую работу по миграции на новую информационную систему, по её настройке, конвертации данных, обучению пользователей. Выполнены работы по оптимизации и унификации бизнес-процессов Группы ММК на основе единой корпоративной информационной системы (КИС). Оптимизация затронула процессы управления производством (непрерывным и дискретным), запасами, ремонтами, закупками (включая электронную торговую площадку), финансами, персоналом (включая расчет заработной платы), проектами, заказами и продажами. Выстроены сквозные информационные потоки как источники для моделирования процессов предприятия и прогнозирования результатов его деятельности. Удалось существенно сократить количество старых кастомизаций и внедрить множество улучшений, повышающих операционную эффективность компании», – комментирует Андрей Еремин.

Все работы по подготовке к миграции КИС ПАО «ММК» на новую версию Oracle e-Business Suite были завершены в соответствии с графиком проекта, и с 1 апреля система запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. Тем самым завершен первый этап проекта. В июле текущего года планируется завершить работы второго этапа, когда КИС на базе новой версии Oracle e-Business Suite начнут использовать ООО «ОСК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». В планах компании, внедрение КИС в машиностроительном подразделении Группы ММК – ООО «Механоремонтный комплекс» и ряде других предприятий Группы.

В корпоративной информационной системе ММК не только отражаются результаты финансово-хозяйственной деятельности компании, но и оперативно отслеживается вся технологическая цепочка производства, состояние работы всех крупных станов и агрегатов, простои и ремонты оборудования. В системе в режиме реального времени отражаются данные о деятельности предприятия, что позволяет менеджерам принимать наиболее эффективные управленческие решения на основе единого источника информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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