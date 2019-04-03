Состояние удручающее: сотрудники транспортного парка южноуралького правительства пожаловались Алексею Текслеру

Транспортный парк правительства Челябинской области находится в удручающем состоянии. Об этом заявили сотрудники комбината транспортного обеспечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытое письмо представители учреждения опубликовали на официальной странице врио губернатора Алексея Текслера в Instagram.

Напомним, областное государственное казенное учреждение «Комбинат транспортного обеспечения» было создано в августе 2018 года распоряжением губернатора Дубровского с целью «транспортного обслуживания лиц, замещающих госдолжности Челябинской области, должности государственной гражданской службы, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы РФ». В ОГКУ работают около 350 человек. Ранее они числились управлении делами губернатора и правительства Челябинской области.

«Суть накопившихся проблем заключается в следующем: отсутствие социальных льгот, заработная плата не индексируется, а её начисления вызывают огромные вопросы, на которые никто не отвечает, работа в выходные и праздничные дни оплачивается не в полном объеме, автопарк находится в удручающем состоянии, – говорится в открытом письме сотрудников комбината. – Устанавливаются некачественные запчасти, контракты на которые заключаются с фирмами, близкими первому заместителю управляющего делами».

Сотрудники комбината жалуются, что число специалистов сокращается, в то время как численность руководства постоянно растет, и чем оно занимается, непонятно: производственные совещания не проводятся, на обращения, жалобы и вопросы сотрудников никто не реагирует.

Автора письма просят провести в учреждении независимый аудит и отмечают, что собирались писать письмо президенту РФ, но надеются, что Алексей Текслер разберется в ситуации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.04.19

Структуры ММК объединят единой информационной системой. / Челябинец выручил на незаконной торговле сигаретами девять миллионов рублей. / Слабое место. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»