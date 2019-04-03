Челябинская область вошла в пятерку самых криминогенных регионов России

Челябинская область заняла четвертое место в России по количеству зарегистрированных преступлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году, согласно информации МВД, в регионе было зафиксировано около 65 тысяч преступлений. Больше только в Москве и Подмосковье, а также в Краснодарском крае.

Всего в России в минувшем году было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, более половины из них – кражи и хищения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.04.19

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