Главврач взбунтовавшейся челябинской стоматологии объяснил нехватку материалов

Главврач скандальной челябинской стоматологии обвинил в перебоях с материалами своего предшественника и полицию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Челябинской городской думы побывали в стоматологической поликлинике №1, врачи которой обратились к врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой защитить их от самоуправства управления здравоохранения Челябинска.

Напомним, в понедельник, 1 апреля, стало известно об обращении медиков в аккаунте главы региона в Instagram. Поводом к обращению послужили хамские комментарии начальника управления здравоохранения Челябинска Натальи Горловой по поводу появившихся в воскресенье, 31 марта, вдоль проспекта Победы баннеров с требованием вернуть бывшего главврача стоматологической поликлиники №1 Дмитрия Кучина.

Дмитрий Кучин был уволен в декабре прошлого года с поста главврача одной из трех муниципальных стоматологий «по решению работодателя» – эта статья дает работодателю право не объяснять причины увольнения, и ее практически невозможно оспорить в суде.

Сам Дмитрий Кучин уверен, что уволили его из-за категорического неприятия им политики мэрии по оптимизации медицинских учреждений. Именно после того, как он выступил против присоединения руководимой им поликлиники к другому медучреждению, на него начали оказывать давление, а потом и вовсе пообещали уволить. Не помогло и обращение коллектива поликлиники, выступившего в поддержку своего руководителя.

В итоге в декабре 2018 года Дмитрия Кучина, 17 лет руководившего учреждением, уволили. На его место поставили Евгения Альтмана – зятя одного из депутатов Челябинской городской Думы. Пока разговоры о присоединении поликлиники затихли.

В общении с прессой начальник горздрава Наталья Горлова не скрывала тогда своего удовольствия от того, что есть в Трудовом кодексе такая статья, позволяющая увольнять сотрудника без объяснения причин. Вспоминая попутно, что уже полтора десятка руководителей уволила именно по этой статье.

Однако, и теперь, спустя три месяца после увольнения Дмитрия Кучина, далеко не все смирились с откровенным самодурством г-жи Горловой. Это чиновнице, видимо, крайне неприятно. И толкает её на откровенное хамство. «Не верну, – прокомментировала она требования, отраженные на баннерах. – Главный врач стоматологической поликлиники №1 уволен в соответствии с действующим законодательством по ст. 278 ч. 2 ТК РФ. За время его работы имели место нарушения финансово-хозяйственной и закупочной деятельности. В настоящее время в поликлинике проводится проверка ОБЭП. Кроме того, значительно страдала доступность бесплатной медицинской помощи, поощрялось незаконное взимание денежных средств с пациентов».

Обвинения в коррупции, в свою очередь, возмутили сотрудников поликлиники. «Горздрав обвиняет всех врачей в коррупции. При этом у нас в поликлинике действует антикоррупционная политика, два года как стоят видеокамеры, и это обвинение абсолютно необоснованно, порочит репутацию врачей, унижает нашу честь и достоинство. Как глава горздрава может обвинять в таком врачей?" – возмущается один из медиков в обращении, размещенном на странице Алексея Текслера в Instagram.

После появления обращения депутаты гордумы решили побывать в мятежной стоматологии. Возглавивший делегацию председатель комиссии по социальной политике городского парламента Александр Галкин почему-то заявил, что депутаты приехали неожиданно. Хотя о предстоящем визите было известно еще вчера.

Экскурсию для парламентариев провел лично главврач Евгений Альтман (зять одного из депутатов гордумы). Он же попытался объяснить увольнения медиков, о которых заявили авторы обращения. По его словам, из поликлиники уволились девять человек, еще один написал заявление недавно. Правда, большинство из них, заверил главврач, – административные работники: три бухгалтера и два заместителя главврача. Уволилась сотрудница регистратуры. Еще один врач увольняется в связи с переездом. Правда, причины ухода еще двух специалистов г-н Альтман не раскрыл.

Зато рассказал, почему поликлиника испытывает перебои с материалами. Оказывается, причина этого – в задержке закупок. Они же, в свою очередь, объясняются финансовыми проверками, связанными с работой прежнего главврача.

Еще он рассказал о планах покупки двух стоматологических установок и посетовал на то, что оборудование поликлиники морально устарело. Видимо, «оптимизировать» стоматологию горздрав уже не планирует.

Челябинск, Виктор Елисеев

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