В Челябинском областном суде пересмотрели дело экс-губенатора, ударившегося в бега

Президиум Челябинского областного суда, рассмотрев досудебный материал в отношении экс-губернатора Александра Уфимцева, отменил постановление апелляционной инстанции Челябинского областного суда от 3 декабря 2018 года и направил материал на новое апелляционное рассмотрение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, апелляционным постановлением было оставлено без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 23 ноября 2018 года в части избрания Уфимцеву меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца и изменено в части указания на момент, с которого следует исчислять срок действия избранной меры пресечения.

В кассационной инстанции прокурор настаивал на пересмотре апелляционного постановления в связи с наличием процессуальных нарушений.

Органами предварительного следствия Уфимцев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время он находится в международном розыске.

Челябинск, Павел Зварзин

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