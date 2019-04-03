«Рукотворное чудо»: призывника «излечили» от неизлечимого заболевания

Челябинец пожаловался на медиков, «поправивших» его диагноз после направления из военкомата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», историю молодого человека придала гласности челябинская «Школа призывника», куда юноша обратился после рукотворного «чуда».

По словам руководителя организации Алексея Табалова, история «чудесного» исцеления началась минувшей осенью, когда челябинец получил повестку из объединенного военного комиссариата Калининского и Курчатовского районов. Юноше предлагали пройти медицинское освидетельствование.

Впрочем, повестка не насторожила челябинца: с шести лет он страдает бронхиальной астмой и должен был быть освобожден от несения военной службы. Информация об этом и диагноз «бронхиальная астма» есть и в личном деле призывника в военном комиссариате. Подтвердили диагноз медики и во время первоначальной постановки на воинский учет в 2017 году. В результате челябинца признали ограниченно годным к военной службе, присвоив ему категорию годности «В». Это значит, что в мирное время призывать его нельзя.

Однако год спустя в военкомате решили, что не стоит полагаться на мнение врачей детской поликлиники. И отправили его на медицинское освидетельствование в ОКБ №3. И – о, чудо! – пробыв в пульмонологическом отделении больницы меньше недели, челябинец вышел с диагнозом «аллергический интермиттирующий ринит». В итоге военно-медицинская комиссия присвоила молодому человеку категорию годности «Б-3», налагающую лишь незначительные ограничения на военную службу, и определила его в сухопутные войска.

При этом скорректировавшая диагноз врач даже не обратила внимания на результаты ряда специфических исследований. А в разговоре с челябинцем обмолвилась, что снимать диагнозы, мешающие призыву в армию, настойчиво рекомендуют некие сотрудники военкомата.

Впрочем, юноша сумел обжаловать решение военно-медицинской комиссии в областном военкомате. А проверить «чудо исцеления» он попросил министерство здравоохранения Челябинской области. По жалобе минздрав провел проверку и нашел нарушения. В итоге лечебно-контрольная комиссия поставила челябинцы диагноз «Атопическая бронхиальная астма». А в военкомате парню вернули категорию годности «В».

Попытки снять «непризывные» диагнозы достаточно распространены в действиях призывных комиссий, уверена правозащитница Валерия Приходкина. Впрочем, как и стремление «не заметить» мешающие призыву на военную службу заболевания. «Сейчас мы, например, разбираемся с призывником, которого военкомат отказался направить на обследование к невропатологу», – рассказала общественница, отметив: о весенний призыв идет лишь третий день, а уже появились нарушения.

Стремление местных призывных комиссий выполнить план любой ценой, а также банальное отсутствие врачей в глубинке добавляют работы «областникам и Минобороны». «После каждого призывы 10% – 15% призывников возвращаются как негодные к несению службы уже с областного призывного пункта, – рассказывает Валерия Приходкина. – Столько же, 10% – 15%, возвращаются из воинских частей сразу после прибытия». Процесс особенно активно продолжается в течение следующих четырех месяцев: молодых людей отправляют домой по «общему заболеванию». Можно сказать, Минобороны даже заинтересовано в подобном «отсеивании». Ведь если хроническое заболевание «вскроется» по истечении четырех месяцев, оно будет рассматриваться как приобретенное в ходе военной службы. И это повлечет ответственность перед гражданином со стороны министерства обороны. В том числе – финансовую.

Челябинск, Виктор Елисеев

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