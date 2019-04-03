Китайский жиголо встречался одновременно с девятнадцатью женщинами

Житель Китая два года встречался одновременно с девятнадцатью женщинами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», афериста задержали в городе Чжэнчжоу. Об этом пишет telegram-канал «Выпускайте Кракена!"

«Мошенник на протяжении двух лет одновременно встречался с 19 девушками, выманивая у них крупные суммы денег», – сообщают авторы канала.

Мужчина представлялся сыном чиновника, дарил фальшивые ювелирные украшения. Для убедительности покупал подделки дизайнерской одежды. К моменту задержания афериста четыре женщины родили от него детей, еще две беременны.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.04.19

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