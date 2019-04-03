Китайский жиголо встречался одновременно с девятнадцатью женщинами

Житель Китая два года встречался одновременно с девятнадцатью женщинами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», афериста задержали в городе Чжэнчжоу. Об этом пишет telegram-канал «Выпускайте Кракена!"
«Мошенник на протяжении двух лет одновременно встречался с 19 девушками, выманивая у них крупные суммы денег», – сообщают авторы канала.
Мужчина представлялся сыном чиновника, дарил фальшивые ювелирные украшения. Для убедительности покупал подделки дизайнерской одежды. К моменту задержания афериста четыре женщины родили от него детей, еще две беременны.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.04.19
«Это убийство и позор». В Госдуме объявили войну абортам. / «Рукотворное чудо»: призывника «излечили» от неизлечимого заболевания. / В Челябинской области продлили предупреждение об ухудшении погоды. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»