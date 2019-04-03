Командира погибшего в Уссурийске магнитогорца задержали

Командир взвода, в котором погиб срочник из Магнитогорска, задержан в рамках расследования уголовного дела.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», трагедия произошла в субботу, 30 марта, в воинской части под Уссурийском.

Срочника хватились утром после подъема. Через некоторое время его тело обнаружили в лесу. По предварительным данным, он ушел из жизни добровольно.

По итогам доследственной проверки военный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении старшего лейтенанта, командовавшего взводом, в котором произошло ЧП. Офицера взяли под стражу.

Как пишет ИА UssurMedia, сослуживцы рядового рассказали, что командир издевался и бил магнитогорца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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