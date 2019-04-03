Командира погибшего в Уссурийске магнитогорца задержали

Командир взвода, в котором погиб срочник из Магнитогорска, задержан в рамках расследования уголовного дела.
Как сообщал ранее РИА «Новый День», трагедия произошла в субботу, 30 марта, в воинской части под Уссурийском.
Срочника хватились утром после подъема. Через некоторое время его тело обнаружили в лесу. По предварительным данным, он ушел из жизни добровольно.
По итогам доследственной проверки военный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении старшего лейтенанта, командовавшего взводом, в котором произошло ЧП. Офицера взяли под стражу.
Как пишет ИА UssurMedia, сослуживцы рядового рассказали, что командир издевался и бил магнитогорца.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.04.19
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