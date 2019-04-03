Южноуральские подростки стащили фонари из железнодорожного тоннеля

В Челябинской области полиция задержала подростков, похитивших фонари из железнодорожного тоннеля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в дежурную часть отдела полиции на станции Златоуст поступило сообщение о том, что в тоннеле железнодорожного вокзала станции Миасс обнаружено отсутствие двух светодиодных светильников, предназначенных для аварийного освещения.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили двух несовершеннолетних жителей города Миасса 17-ти и 16-ти лет, которые ночью находились на территории станции и совершили хищение светильников. Со слов подростков, светодиодные лампы они планировали использовать вместо фонариков.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Златоуст провели с подростками профилактическую беседу и в отношении законных представителей несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сами нарушители привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). Материалы проверки направлены в территориальные органы внутренних дел, а также по месту обучения правонарушителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.04.19

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