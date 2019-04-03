Экс-сити-менеджер Миасса вышел из СИЗО

Бывший глава администрации Миасса Станислав Третьяков вышел из СИЗО.

Как сообщал ранее «Новый День», экс-чиновника задержали утром 7 ноября прошлого года в кабинете главы города.

Станислав Третьяков подозревается в получении взятки в размере 143 тысяч рублей в 2012 году: эти деньги якобы передал ему один из коммерсантов за оформление земельного участка, минуя конкурсные процедуры. В то время Третьяков был заместителем главы города по имуществу. В 2013 году он стал и.о. главы администрации Миасса (после ареста своего предшественника Виктора Ардабьевского), а в 2014 году был утвержден в должности официально.

Некоторое время считался фаворитом среди претендентов на пост мэра, однако осенью 2015 года ушел в отставку и отказался от претензий на пост главы города.

Сегодня, 3 апреля, в Центральном районном суде Челябинска суд изменил меру пресечения экс-чиновнику, все это время содержавшемуся в следственном изоляторе. По ходатайству следователя Сергей Третьяков выйдет из СИЗО и будет отправлен под домашний арест до 6 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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